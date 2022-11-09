Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret adımı: Çalışma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı araştırma kapsamında, yeni yılda uygulanacak asgari ücrete ilişkin işçiler, işverenler ve kamuoyunun beklentileri tespit edilecek

AA
09 Kasım 2022 Çarşamba, 09:17
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret adımı: Çalışma başlatıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce tamamlanacak anketin sonuçlarının, komisyon toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022'deki asgari ücreti belirleme sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadroyla araştırma yapmıştı.


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