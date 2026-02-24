Cam işçileri 220 gündür grevde

Amasya Merzifon OSB’de faaliyet gösteren GM Teknik Cam işçilerinin 17 Temmuz 2025’te başlattığı grev 220’nci gününe ulaştı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklamada, eylemin Türkiye işçi sınıfı tarihinin en uzun grevleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Kristal-İş Sendikası’nın yetki sürecinin tamamlanmasının ardından başlayan toplusözleşme görüşmelerinde ücret ve sosyal haklarda uzlaşma sağlanamadı. 7 ay süren ve 10 kez yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca 110 işçi greve çıktı.

İşçiler, net 28 TL’ye karşılık gelen teklifin dahi kabul edilmediğini belirterek taleplerinin asgari ücretin ve açlık sınırının altında kaldığını, buna rağmen işverenin masaya gelmediğini ifade etti. Grev, sendikal hakların tanınması talebiyle sürüyor.