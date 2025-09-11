Can Holding'e kayyum atanmıştı: TMSF'den ilk açıklama!

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

TMSF’DEN İLK AÇIKLAMA

TMSF, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde basiretli tacir anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM KURUMLARINDA SÜREKLİLİK TEMİN EDİLECEK

Fon, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının (Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji) kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini belirtti. Açıklamada, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” denildi.