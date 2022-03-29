Çanakkale Köprüsü'nün Hazine'ye bir günün yükü 11,6 milyon lira

29 Mart 2022 Salı, 09:28

Çanakkale boğazının iki yakasını birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ücretli geçişlerin başlamasının ardından kullanan araç sayısı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden önceki gün yalnızca 6 bin aracın geçtiğini açıkladı.

Köprü için verilen araç garantilerine değinen Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"'Çanakkale Köprüsü'nden o kadar araç geçer mi' diyorlar. Zamanı geldiğinde geçecektir. Dün 6 bin araç geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında 15 yılın sonunda 100 bin araca ulaştı. Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) 220 bin araç geçiyor. Bu projeleri uzun soluklu düşünmek gerekiyor. Araç garantisi yapım maliyetinin ve üzerindeki işletme, finans ve ağır bakım maliyetlerinin toplamının geri dönüşü için bir birim araç karşılığıdır. O yüzden o araç sayılarına da takılmamak lazım. Bakın hava yollarında tamamen direkt nakit gelir akışı sağlıyoruz."

GEÇMEYEN ARAÇ İÇİN 11 MİLYON LİRA

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, feribot işletmesini yapan GESTAŞ’ın taşıdığı araç sayısı da günlük 10 bin civarında. Pandemi öncesi dönem olan 2019 yılında ise günde ortalama 12 bin araç taşındı.

Bakan’ın açıklamalarından yola çıkarak köprünün Hazine’ye bir günlük yükünü hesapladık. Sözleşmeye göre köprünün geçiş ücreti 15 avro. Geçiş ücreti avro bölgesi enflasyonuna göre güncelleniyor ve 2021 yılı sonu enflasyonuna göre köprünün KDV dâhil sözleşme ücreti 17,7 Euro olarak hesaplanıyor.

Köprüden 6 bin aracın geçtiği 27 Mart’ta Euro/TL kuru 16,08 alındığında geçmeyen araç başına ücret 285 lira oluyor. Bu hesaba göre 27 Mart’ta köprüden geçmeyen 39 bin araç için Hazine’den 11 milyon 115 bin lira çıkacak.

GEÇEN ARAÇ İÇİN 510 BİN LİRA

Ayrıca köprüden geçen 6 bin araç için de Hazine’den para çıkacak. Erdoğan’ın sözleşmede 285 lira yazmasına rağmen gişe ücretini ‘200 liracık’ olarak açıklamasının ardından aradaki 85 liralık fark bütçeden katılım payı adı altında işletmeci firmaya ödenecek. Köprüden geçen 6 bin araç için toplamda 510 bin lira Hazine’den aktarılacak.

Böylece köprüden geçen ve geçmeyen araçların Hazine’ye bir günlük maliyeti 11 milyon 625 bin lira.

Eğer köprüden her gün 6 bin araç geçer ve kur hiç değişmezse yıl sonunda Hazine’ye yükü 4 milyar 243 milyon lira olacak.

YILLIK GARANTİ 246 MİLYON EURO'YU BULUYOR

Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi’nden oluşan ortak girişim grubu ile 2017 yılında 10,3 milyar TL yatırım bedeli karşılığında sözleşmesi imzalanan 1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşık beş yıl içinde tamamlandı. Yüklenici firma, süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olarak belirlenen proje kapsamında köprüyü 11 yıl boyunca işlettikten sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredecek. Kamunun işletmeciye ödemeyi garanti ettiği tutarın yıllık maliyeti ise 246 milyon 375 bin Euro'yu buluyor.