İktidar, Hazine mallarının satışını teşvik ediyor

27 Mart 2022 Pazar, 02:00

İktidar Meclis’e, Hazine mallarının satışının da içerisinde yer aldığı 39 maddelik “torba teklif” sundu.

Hazine arazileri üzerine inşaa edilen ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması ve imar barışı gerekçesiyle bazı şartlarla bu yapılara “yapı kayıt belgesi” veriliyordu. Bu taşınmazların satışında süre dolmuştu. Belge sahiplerine satış için 2022 sonuna dek başvuru hakkı tanınıyor. Peşin ödemeye yüzde 20, yarı ödemeye yüzde 10 indirim yapılacak. Üzerinde ayni hak tesis edilen Hazine taşınmazlarının yatırımcılara satışında da peşin ödemeye yüzde 20 indirim uygulanacak. Ticari faliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine’ye ait taşınmazlar da satılabilecek. Bu satışta üç yıldır taşınmazı kullanan kiracıya öncelik verilecek. Devlet İhale Yasası ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa kapsamındaki Hazine’ye ait taşınmazların satışında da peşin ödemeye yüzde 20 indirim uygulanacak. Böylece peşin ödeme “cazip” hale getirilecek.

2/B’YE YENİ HAK

Teklifin gerekçesinde tüm bu işlemlerin “Hazine taşınmazlarının hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması” amacıyla yapıldığı belirtildi. İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2019’dan önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlara ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar yeniden kiralama yapılabilecek. Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, hak sahiplerine doğrudan satılabilecek. 2/B arazilerinin satışında da başvuru ve ödeme süresini kaçıranlara bir hak daha veriliyor. Bu taşınmazlar için bu yılın sonuna kadar yeniden başvuru alınacak.

YAYINA HAPİS

Finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri bankalar gibi korumaya alınıyor. İnternet de dahil olmak üzere bu şirketler hakkında “asılsız veya bu kuruluşların itibarını kırabilecek, güvenilirliğini sarsabilecek, şöhretine veya servetine zarar verebilecek” nitelikte yayın yapılması yasaklanıyor. İsimleri belirtilmese dahi bu şirketlerin “güveniliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak, şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerini olumsuz etkileyecek” haberlere ceza verilecek. Bunlara aykırı davrananlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Özel veya kamusal bir zarar doğarsa ceza altıda bir oranında artırılacak.

BANKALARA VERGİ ZAMMI

Tasfiye halindeki tasarruf finansman şirketlerinin varlıklarının müşterilerin tasarruflarını ödemekte yetersiz kalması halinde sözleşmeler faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek. Müşterilere iade edilecek tasarruf tutarı TMSF tarafından şirketlere nakden ödenecek. Devlet tarafından ödenen bu tutarlar sorumlu olanlardan tahsil edilecek.

Öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmeti verenlere bu yılın ilk 6 ayı için ek fiyat verilecek. Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kimlik paylaşım sistemi için “katılma payı” ödemeyecek. Bankalar, finansal kiralama, faktoring, finasman ve tasarruf finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi genel oranı yüzde 20 yerine yüzde 25 olarak uygulanacak.

Reklam yasağı getirilen yerlere verilen reklamlar vergi matrahında gider olarak gösterilemeyecek. Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşmeye düzenleyerek faliyet yürüten hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek.

ETKİN PİŞMANLIK HAKKI

Vergi Usul Yasası kapsamındaki suçlarda soruşturma ve kovuşturma aşamasında da etkin pişmanlıktan yararlanılabilecek. Ödeme soruşturma aşamasında yapılırsa yarı oranında, kovuşturma sırasında yapılırsa üçte bir oranında indirim yapılacak. Ancak etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için failin dava açmaması, açtıysa feragat etmesi, yasal yollara başvurmaması, başvurmuşsa vazgeçmesi gerekecek. Bu düzenlemeler infaz aşamasında olan dosyalar için de uygulanabilecek. Seyahat acentalarının Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne ödedikleri yıllık aidatlar yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. Bu da bu yıl için 5 bin 88 lira yapıyor. Cumhurbaşkanı yarı oranında indirim yapabilecek. Muhtar maaşları net asgari ücrete çıkarılacak. Turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmetlerde KDV uygulanmayacak. Elektrikli taşıtları Türkiye’de imal edenlerin mühendislik hizmetleri de 2023 sonuna kadar KDV’den istisna olacak.