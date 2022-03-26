Kur korumanın Hazine’ye maliyeti 445 milyar TL
Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez sistemin Hazine’ye yıllık yükünün 445 milyar lirayı bulacağını hesapladı.
Yükselen döviz kurları karşısında devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin yarattığı yankılar sürüyor.
Son olarak eski Hazine Müsteşarı olan ekonomist Mahfi Eğilmez, blogunda ‘Kuru Hazine Koruyacak da Hazineyi Kim Koruyacak?' başlıklı bir analiz yayımladı. Bugüne kadar KKM hesaplarına yatan tutarın 591 milyar lira olduğuna işaret eden Eğilmez, bunun tamamının en başından beri yatırılmış olduğu ve doların ilk üç aydaki gibi bir artış sergilediğini (yüzde 27) varsayımı ile bir hesap yaptı. Eğilmez sistemin Hazine'ye yıllık yükünün 445 milyar lirayı bulacağını hesapladı.
TEK BİR NEDENİ VAR
Eğilmez analizi şöyle sürdürdü:
“Merkez Bankası'nın rezervlerinin erimesinin ve Hazine'nin karşılaşacağı olağanüstü yüklerin tek bir nedeni var: Faizin doğru belirlenmemesi. Faiz tek başına sorunları çözemez ama eğer yanlış belirlenirse inanılmaz sorunlara yol açar. KKM bize bu sözün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı.”
DÖVİZ SATIŞI DEVAM EDİYOR
Hazine'nin KKM dolayısıyla hiçbir şekilde muhatap olmaması gereken bir fark ödemesi yapmakla yükümlü tutulduğunu vurgulayan Mahfi Eğilmez, TCMB'nin kurun yükselmesini önlemek için döviz satışı yapmaya devam ettiğini swaplar hariç net rezervlerin eksi 44 milyar dolar seviyesinde olduğunu not etti.
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