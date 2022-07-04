Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam
Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükseldi.
Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü.
Yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL’ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL’ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Video Haberler
- Eski patrona akıl almaz tuzak
- 'Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman çavuş şehit düştü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- 'Sandıkta bunun hesabını AKP’ye sorarız'
- Kuyumcukent'te zam isyanı
- 'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi ısırıp darbetti!
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Sigaraya dev zam
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Demirören'e tarih verdi
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Siz bunları hiç bilmemiş olun!