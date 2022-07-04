Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:21

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü.

Yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL’ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL’ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.