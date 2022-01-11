Cari denge açık verdi
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın kasım ayına göre 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Kasım ayı Ödemeler Dengesi gelişmelerini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın kasım ayına göre 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.
Ekim ayında cari dengede 3,14 milyar dolarlık fazla kaydedilmişti. Ağustos ve Eylül aylarında da cari dengede fazla görülmüştü.
ÇEKİRDEK CARİ DENGEDE FAZLA KAYDEDİLDİ
Çekirdek cari denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Kasım ayında 2,41 milyar dolar fazla verdi. Bir önceki yılın kasım ayında bu rakam 1,14 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
NET HATA NOKSANDA REKORA YAKIN FAZLA
TCMB verileri içinde net hata noksandaki rekor fazla dikkat çekti. Buna göre kasım ayında net hata noksan 4,46 milyar dolar fazla verdi. Bu rakam ekonomi tarihinin en yüksek net hata noksan fazlası olarak kaydedildi.
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