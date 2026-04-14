Çarpıcı servet analizi yayımlandı: ABD'li milyonerler zengin hissetmiyor

ABD ekonomisine ilişkin yayımlanan analizler, hane başına net servetin yükselmesine rağmen bireylerin kendilerini “zengin” hissetme algısının zayıfladığını ortaya koydu. Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon etkisi, yüksek servet sahiplerinin bile finansal algısını değiştiriyor.

HANE SERVETİ ARTIYOR

The Washington Post’un analizine göre ABD’de hane başına ortalama net varlığın 1 milyon doların üzerine çıktığı ve her 6 aileden birinin bu seviyeyi aştığı belirtiliyor. Buna rağmen yüksek yaşam maliyetleri, servet artışının günlük yaşam algısına yansımamasına neden oluyor.

SATIN ALMA GÜCÜ GERİLEDİ

Son 30 yılda enflasyonun etkisiyle 1 milyon doların satın alma gücünde önemli bir düşüş yaşandığı ifade edildi. Günümüzde aynı alım gücünün çok daha yüksek bir servet düzeyiyle karşılandığı belirtiliyor.

SERVET DAĞILIMINDA EŞİTSİZLİK

Gelir ve servet dağılımındaki dengesizlik dikkat çekmeye devam ediyor. En zengin kesimin toplam servetin büyük bölümünü kontrol ettiği, alt gelir grubunun payının ise oldukça sınırlı kaldığı aktarılıyor.

DEMOGRAFİK YAPI VE VARLIK DAĞILIMI

Milyoner hanelerin önemli bir bölümünün ileri yaş gruplarından oluştuğu belirtiliyor. Servetin büyük kısmı emeklilik fonları ve yatırım araçlarında tutulurken, nakit varlıkların toplam içindeki payının sınırlı olduğu ifade ediliyor. Konut varlıklarının ise servet yapısında önemli yer tutmayı sürdürdüğü aktarılıyor.

'ZENGİNLİK' ALGISI DEĞİŞİYOR

Artan yaşam maliyetleri ve gerileyen satın alma gücü nedeniyle yüksek servete sahip bireylerin önemli bir bölümünün kendilerini orta sınıfa daha yakın tanımladığı belirtiliyor.