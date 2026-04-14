Son Dakika... 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni gelişme: 7 ilde 13 gözaltı!

6 yıldır kayıp olan Gülistan Dolu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu öğrenildi.

Sonel, soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi.

Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

