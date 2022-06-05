‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Karadeniz’de bulunan doğalgazın taşınması için sığ denizlere boru serpecek olan ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için sığ denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için başlayan çalışmalar devam ederken, sığ denizde boru serpme işlemini yapacak olan Castoro 10 isimli gemi saat 11.30 sularında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 13.40 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyerek boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
SIĞ DENİZLERDE BORU SERPME İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için yaklaşık olarak 170 kilometre boru döşenecek. Sığ deniz bölümünde bulunan boruların serpilmesi ve belli bir mesafeye kadar boruların deniz tabanına gömülmesi işini İtalyan şirket Saipem'e ait Castoro 10 isimli gemi gerçekleştirecek. Haziran ortalarında başlayacak olan boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi ve 2023 yılından itibaren ana dağıtım hatlarına doğalgazın aktarılması bekleniyor.
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