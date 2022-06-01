Son Dakika: Elektrik ve doğalgazdan sonra benzin ve motorine de zam geliyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinde 1,22 kuruş, motorinde 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'de yer alan habere göre, 02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.
Güncel akaryakıt (benzin motorin) pompa fiyatları;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyor.
İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 liradan satılıyor.
LPG litre fiyatı ise ortalama 11,47 lira seviyesinde satışa sunuluyor.
Video Haberler
- İstanbul Pendik'te patenlilerin tehlikeli yolculuğu
- Freni patlayan otomobil 'akaryakıt istasyonuna' girdi
- Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme
- Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!
- Et ve Süt Kurumu toplantısını terk ettiler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Özbek tarih verdi... 'Cuma günü açıklayacağım'
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'