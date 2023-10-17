Çatışmalar akaryakıt fiyatlarını vurdu! Motorine dev zam geldi: 17 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. İşte 17 Ekim 2023 benzin ve motorin fiyatları...
İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,73 dolardan işlem görüyor.
MOTORİNE DEV ZAM
Petrol fiyatındaki bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam geldi.
Bu zamla birlikte araçların çoğunda bulunan 45 litrelik depo artık 100 lira daha pahalıya doluyor olacak.
Öte yandan benzinde herhangi bir fiyat değişimi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 39.56
Benzinin litresi 33.59
Ankara
Motorin litresi 40.2
Benzinin litresi 34.27
İzmir
Motorin litresi 40.38
Benzinin litresi 34.38
LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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