Çaya 100 günde dördüncü zam!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:23

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:23

Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Hazirandan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88.2 zamlandı.

8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında gerçekleştirmişti. BloombergHT’den İrfan donat'ın haberine göre, 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha yapan Çaykur, son olarak 12 Eylül itibariyle çaya yüzde 15 zam daha gerçekleştirdi.

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 97 günde toplam yüzde 88,2 oranında zamlandı. Raflardaki çayların fiyat etiketleri bugün gelen zamla birlikte hazirandan bu yana dördüncü kez değiştirilecek.