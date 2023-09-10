Elazığ'da 4 gündür kayıp olan kişi çayda ölü bulundu
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişi, çayda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Hüseyin Gökalp'tan 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucu Gökalp'ın, Mirvan Çayı'nda cansız bedeni bulundu.
Gökalp'ın cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Arıcak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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