Çaya 3 ayda üçüncü zam

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:09

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:11

Şeker fiyatlarına yapılan art arda zamların ardından çay fiyatları da yükseldi.

Çaykur, çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı.

Bloomberg HT'de İrfan Donat'ın derlediği habere göre, 8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti.

15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha geldi. Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 3 ayda toplam yüzde 63,6 oranında zamlandı.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

ZAMLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs'ta Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklayarak, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına ardı ardına zam geldi.

Sektör paydaşları, eylül ayında da zammın devam edeceğini öngörüyor. Ayrıca daha önceki yıllarda buna benzer bir uygulamaya şahit olmadıklarını belirtilirken, Çaykur'un da tıpkı Türkşeker gibi zamları bölerek aylara yaymaya başladığını düşünüyor.