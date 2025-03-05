Çayırhan işçileri eylemlerine yer üstünde devam edecek: 'Mücadelemiz bitmedi'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:19

Güncelleme: 05.03.2025 - 13:19

10’u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi özelleştirmeye karşı, 2 Mart akşamı kendilerini madene kapatmıştı. Çayırhan Termik Santrali ve Çayırhan Maden Ocağı’nın özelleştirileceği ihalenin son teklif verme süresi bugün 18.00’da sona erdi. MADEN-İŞ Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık iftardan sonra bir basın açıklaması yaptı. Kocabıyık, yeraltındaki 50 işçinin sağlık nedenlerinden ötürü madenden çıktığını duyurdu.

“MÜCADELEMIZ BİTMEDİ, DEVAM EDİYOR”

Kocabıyık özelleştirmeye karşı verdikleri mücadeleyi yer üstünde devam ettireceklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mücadeleye madenin ağzında devam edeceğiz. İhale sonuçları netlik kazanıncaya kadar çadırlarımız burada durmaya devam edecek. Beğenmediğimiz bir durumda, bizi zora sokacak bir durumda hazır olmak adına çadırımız cuma gününe kadar burada bekleyecek. Tahmin ediyorum ki cuma gününe kadar bir açıklama gelir. Umarım olumlu sonuçlar alırız. Mücadelemiz bitmedi, mücadelemiz devam ediyor.”

Kocabıyık’dan sonra söz alan TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu da sonuç alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken verdiklerini mücadelenin memleketin değerleri için olduğunun da altını çizdi.

“BİZ TESLİM OLMADIK”

“Bu demek değildir ki biz teslim olduk. Biz teslim olmadık. Biz onurlu mücadelemizi verdik. Bundan sonra da onurlu mücadelemizi vereceğiz” diyerek devam eden Kabaloğlu, “Şunu iyi bilmeleri lazım, biz mücadeleyi verirken işimize, aşımıza sahip çıktık. Hukuksal mücadele de veriyoruz bir taraftan. Halen daha görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir teslimiyet değildir. Bir burada kimseye karşı eylem yapmıyoruz. İşimize, aşımıza, memleketimizin değerleri için bu eylemleri yapıyoruz. Bunu bugün yaptık, yarın da yapacağız. Bu sonuçlanana kadar biz bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi.