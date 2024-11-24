Çayırhan'daki madencilerin direnişi -5 derecede sürüyor: 500 madencinin eyleminde 96. saat geride kaldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi, 96’ıncı saatini geride bıraktı. Bölgede hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü. Direnen madenciler, “Beşinci günde, -5 derecede varlık satışına hayır” şeklinde slogan attı.

Çayırhan'daki madencilerin direnişi -5 derecede sürüyor: 500 madencinin eyleminde 96. saat geride kaldı
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ANKA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:01

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi, 96’ıncı saatini geride bıraktı.

20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve yeryüzünde onlara destek veren işçiler bölgede hava sıcaklığı -5 dereceye düşmesine rağmen  eylemlerini sürdürüyor.

''-5 DERECEDE VARLIK SATIŞINA HAYIR''

Yer altında madenciler kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken yer üstünde eylemlerini sürdüren işçiler ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Direnen madenciler maden bölgesinde yollara tuzlama çalışması yaptı. Bazı işçiler ise çadırlarda dinlenerek yeni günün direnişine hazırlandı. Bölgede hava sıcaklığının -5 dereceye düşmesi eylemcileri yıldırmadı. Direnen madenciler, “Beşinci günde, -5 derecede varlık satışına hayır” sloganı attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi  direnişin sürdüğü maden sahasında işçilere yiyecek, çadır, mobil tuvalet ve mobil internet aracı desteği sağlamaya devam ediyor.


Etiketler: #Ankara #Çayırhan #madenci

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