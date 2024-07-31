ÇAYKUR, ödemeleri üreticilerin hesaplarına aktardı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 12:15

Güncelleme: 31.07.2024 - 12:15

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), haziran ayında alınan yaş çay ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, haziranda üreticilerden 19 bin 512 ton yaş çay alındığı belirtildi.

Açıklamada, satın alınan yaş çayın karşılığı olan 331 milyon 976 bin liranın, bugün üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.