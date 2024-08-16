ÇAYKUR üçüncü sürgün yaş çay alımlarına başladı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, üçüncü sürgün çay alımlarına başlandığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:40
ÇAYKUR üçüncü sürgün yaş çay alımlarına başladı
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ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin üçüncü sürgün yaş çay alım süreci boyunca bütün çaylarını alabilecek şekilde tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Üreticilerin alım şartlarını kolaylaştıracak tüm adımların, üreticilerin güvencesi olan ÇAYKUR tarafından atılacağı vurgulanan açıklamada, "Üreticilerimizin bu süreçte kurumumuz tarafından açıklanacak yöntemleri uygulamaları ve çay toplama sürecini aceleye getirmemeleri, alın teri olan çay mahsulünün asıl sahip olduğu değeri bulması bakımından önem arz edecektir. Bu konuda ortaya koyduğumuz gayretleri üreticilerimizin de desteği sayesinde başarıya ulaştıracağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.


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