ÇAYKUR, yaş çayda serbest alıma başlıyor
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini bildirdi.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (ÇAYKUR), yaş çay alımına ilişkin açıklama geldi.
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"2024 yılı ikinci sürgün dönemi yaş çay alımları, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü dekara 50 kilogram üzerinden yapılmakta olup, 2 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla alımlarımız serbest mübayaa şeklinde devam edecektir."
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