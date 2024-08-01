ÇAYKUR, yaş çayda serbest alıma başlıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:04
ÇAYKUR, yaş çayda serbest alıma başlıyor
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (ÇAYKUR), yaş çay alımına ilişkin açıklama geldi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"2024 yılı ikinci sürgün dönemi yaş çay alımları, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü dekara 50 kilogram üzerinden yapılmakta olup, 2 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla alımlarımız serbest mübayaa şeklinde devam edecektir."



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