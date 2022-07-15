CDS kriz seviyesinde...Prof. Dr. Özgür Demirtaş: 'Hükümetin yöntemleri Türkiye'yi felakete götürdü'
Türkiye’nin kredi iflas riskini gösteren beş yıllık CDS’leri, yeni bir rekora imza attı. Dün açıklanan veri ile CDS'ler 900'ü aşarken, en son 2008 krizinde CDS 900'ü aşmıştı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CDS'in ulaştığı rekor seviyeye tepki göstererek "Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye’yi felakete götürdü" dedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun olduğu liralaşma kararları ile TL'nin değerlenmesi beklenirken, bu önlemin etkileri kısa sürdü.
ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından küresel piyasalarda sert düşüşler görülürken dolar değerlenmeye devam etti. Dolar/TL ise 17.50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı.
Dolar/TL'deki bu hareket yurttaşları tedirgin ederken, Türkiye'nin risk göstergesi olan CDS'ler de 900'ü aşarak rekor tazeledi.
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, AKP hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Gelinen noktanın hükümetin bilimsellikten uzak ekonomi politikaları ile ilgili olduğunu vurgulayan Demirtaş şu ifadelere yer verdi:
* "Yüz kez yazdım.
Bin kez söyledim.
Bu yol yol değil. Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye’yi felakete götürdü.
CDS’e dikkat etmesi gerekiyor Hükümetin.
Ya faizi artıracaklar ( bunca yıllık inatları boşa gidecek), ya da Döviz, piyasa faizi aynen böyle..
TANSU ÇİLLER ARTIK EN KÖTÜSÜ DEĞİL
* Tansu Çiller ve hükümeti son 99 yılın EN KÖTÜ ekonomi yöneten kişisi ve hükümetiydi.
Artık en kötü değil, sondan ikinci …
* Bu CDS uykumu kaçırıyor.
Allah aşkına matematiksel yöntemlerden vazgeçmeyelim.
Türkiye’nin kapasitesi çok büyük. Bırakın doğru olanları yapmayı, yanlış yaptılarımızı bıraksak bile kar kardır. Daha iyi oluruz."
Video Haberler
- Plajda korku dolu anlar: Şoka girdi
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
- Baydemir ve bakan birlikte açmış