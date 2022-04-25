Çeltik üreticilerine 12 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:54

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Çeltik Üretimi Geliştirme Projesi" çerçevesinde çiftçilere tohum dağıtıyor. Proje çerçevesinde çeltik üretimini yaygınlaştırmak için Hanönü ilçesinde 20 üreticiye 12 ton sertifikalı tohum dağıtıldı.

Sertifikalı tohum dağıtım töreninde konuşan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Hanönü ilçesine yüzde 75'i hibe olmaz üzere 12 ton sertifikalı 'Osmancık97' ve 'Efe' cinsi çeltik tohumu gönderdiğini söyledi.

Hanönü’nde son yıllarda çeltik üretiminin arttığını ifade eden Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu ise, ilçede bu yıl 20 çeltik üreticisine 12 ton Osmancık97 ve Efe cins sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldığını kaydetti. Üreticinin daha kaliteli ürün almaları için il müdürlüklerince Çeltik Üretimi Geliştirme Projesi'nin uygulamaya konulduğunu ifade eden Eminoğlu, proje çerçevesinde üreticilere yüzde 75 hibe destekli sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldığını ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapan Eminoğlu, tavsiyelerde de bulundu.

Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen tohum dağıtım törene Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye başkanı Serkan Uçar, İl Tarım Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ümit Uçar, İlçe Müdürü Burak İbrahim Eminoğlu ve çeltik üreticileri katıldı.



