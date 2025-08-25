Cem Küçük, iktidara ekonominin durumunu anlattı: 'Tozpembe tablo olsa ben de çizerdim ama'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi köşe yazarı Cem Küçük "Tozpembe tablo olsa ben de çizerdim" diyerek ekonomideki büyük sorunları köşesine taşıdı. Küçük yazısında Türkiye'nin en büyük firmalarının yılın ilk yarısında zarar açıkladığını bildirerek sebebini faize bağladı.

Küçük, Merkez Bankası rezervlerinde iyileşme, enflasyonda gerileme olduğunu dile getirerek "Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var" sözleriyle ekonomideki kötü tabloyu anlattı.

''PİYASALAR İYİ DEĞİL''

Cem Küçük yazısında hafta sonu gittiği kahvaltıcıdan 6-7 aydır kötü giden işlerden, namaz çıkışı ekonomiden dert yanan halktan, büyük sıkıntı içinde olan sanayicilerden şu sözlerle söz etti:

''Piyasalar iyi değil.

Geçen cuma bir grup orta ölçekli iş insanıyla beraber sabah programından sonra Arnavutköy’deydim. Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden de konuklar arasındaydı. Kahvaltı ettiğimiz mekân Arnavutköy’ün iyi yerlerinden biri. Ancak son 6-7 aydır yüzde 60 oranında işler düşmüş. Böyle giderse bir seneye kalmaz kapatacağını açıkladı iş yeri sahibi. Orta hâlli yerler de aynı durumda.

Sonra cuma namazı için Hazreti Osman Camii’ne gittik. Namaz çıkışı vatandaşlar da ekonomiden dert yandılar. Özellikle sanayiciler büyük sıkıntı içindeler...

Kahvaltıda üretici olan iş adamları da son 6 aydır zarar ettiklerini açıkladılar. İşler iyi diyen bir kişi görmedik. Elbette hizmet sektöründe kahve satan yerler gibi mekânlar daha iyi ama onların da başka dertleri var...

Türkiye’nin en büyük firmaları son altı ayda zarar açıkladılar. Mesela Arçelik son altı aylık periyotta 4 milyar, Kalyon Güneş Teknolojileri 1 milyar 268 milyon, Doğanlar Mobilya 1 milyar 212 milyon, Vestel 12 milyar, Carrefour Sabancı 3 milyar 233 milyon TL zarar açıkladılar...

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının durumu bu. Peki neden zarar ediyorlar? Birincisi giderler pahalı, işçilik maliyetleri çok yüksek. Döviz artmıyor. Bu vatandaş için iyi ama ihracat yapanlar için kötü. En önemlisi para pahalı, yani faizler zirvede. Yüzde 43’le borçlanmak kârınızın çoğunu vermek demek.''