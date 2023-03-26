Cep telefonlarına büyük zam yolda

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

Yüksek vergiler, artan döviz kuru ve enflasyon baskısı altında ezilen yurttaşın giriş seviyesi telefonları alması bile artık imkânsız hale geliyor. 28 Mart’tan sonra neredeyse bir asgari ücretle artık giriş seviyesi akıllı bir cep telefonu bile alınamayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart’ta uygulanmaya başlayacak.

Artık birim fiyatı 350 doların altında kalan ürünlerin ithalatı için İthalat Genel Müdürlüğü’nden özel gözetim belgesi alınması gerekecek. İthalatta gözetim uygulaması, ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla yürürlüğe girmişti. Uygulama ile yerli üreticinin korunmasının amaçlandığı iddia ediliyor.

VERGİ İLE KATLANIYOR

Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu 28 Mart’tan itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacak. Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı 10 bin 500 TL’ye kadar çıkacak. Türkiye’ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.

vivo Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ertan Şensoy da bu düzenleme ile yeni ithal edilen akıllı telefonlara ilk aşamada yüzde 20 zam geleceğini belirtti.

(Ertan Şensoy)



DEĞİŞİM SÜRESİ 48 AYA YÜKSELDİ

vivo Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ertan Şensoy, Türkiye pazarındaki fiyat artışları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle telefon değişim süresinin son yıllarda 18 aydan 48 aya yükseldiğini aktardı.

Türkiye’de üretim yaptıkları için yeni düzenlemenin kendilerini etkilemeyeceğini de belirten Şensoy, ayrıca şirketi hakkında bilgi vererek Gebze’deki fabrikada bu yılın ikinci yarısında 5G destekli cihazlar için dördüncü bant yatırımı yapacaklarını, bununla üretimi yüzde 20 artırmayı planladıklarını açıkladı. Yeni yatırımla ek 100 kişiye istihdam sağlanarak 400 kişiye ulaşılacak. vivo Türkiye, Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’dan sonra 8. üretim merkezi olarak grubun global üretim kapasitesini yıllık 200 milyon adedin üzerine çıkardı.