Cep telefonlarına ÖTV düzenlemesi: O modeller 1000 TL ucuzlayacak!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla cep telefonlarında ÖTV oranları değişti. Giriş ve orta seviye bazı modellerde fiyatlar 1.000 lira kadar ucuzlayacak.

ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, 4 bin 500-9 bin lira arasında olanlar için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 vergi uygulanacak. Kararla birlikte giriş ve orta seviye bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 40’a düştü. Bu durum ilgili modellerin fiyatlarında yaklaşık 1.000 lira indirim anlamına geliyor.

Fiyatı düşecek telefonlar ise şöyle:

Hiking A45

Reeder S19 Max Pro S

General Mobile Era 30

Omix X5 128 GB

Casper VIA M40

Realme C61

Nubia Music

Tecno Spark GO2

Vivo Y04

Infinix Hot 30i

Poco M7 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Oppo A5 Pro

Samsung Galaxy A25

Galaxy A25 Samsung Galaxy A17

Tüketiciler, ÖTV düzenlemesi ile birlikte bu modelleri daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı yakalayacak.