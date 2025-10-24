Cep telefonlarına ÖTV düzenlemesi: O modeller 1000 TL ucuzlayacak!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla cep telefonlarında ÖTV oranları değişti. Giriş ve orta seviye bazı modellerde fiyatlar 1.000 lira kadar ucuzlayacak.
ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, 4 bin 500-9 bin lira arasında olanlar için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 vergi uygulanacak. Kararla birlikte giriş ve orta seviye bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 40’a düştü. Bu durum ilgili modellerin fiyatlarında yaklaşık 1.000 lira indirim anlamına geliyor.
Fiyatı düşecek telefonlar ise şöyle:
- Hiking A45
- Reeder S19 Max Pro S
- General Mobile Era 30
- Omix X5 128 GB
- Casper VIA M40
- Realme C61
- Nubia Music
- Tecno Spark GO2
- Vivo Y04
- Infinix Hot 30i
- Poco M7 Pro
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- Oppo A5 Pro
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A17
Tüketiciler, ÖTV düzenlemesi ile birlikte bu modelleri daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı yakalayacak.