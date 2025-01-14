Cep telefonlarına taksit düzenlemesi devam ediyor: İşte gerekli şartlar ve taksit sayısı

Ticaret Bakanlığı iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Cep telefonu satışında taksitlendirme düzenlemesinin devam ettiği belli oldu. İşte cep telefonu alırken taksitlendirmek için gerekli şartlar ve taksit sayısı...

Cep telefonlarına taksit düzenlemesi devam ediyor: İşte gerekli şartlar ve taksit sayısı
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:40

Ticaret Bakanlığı'ndan geçen yıl çıkarılan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre fiyatı 25 bin lira üzerindeki cep telefonları ile sıfır ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 20 bin lira üzerindeki cep telefonları için 3 ay taksit yapılması için düzenlemenin devam edeceği belli oldu. Fiyatı 20 bin liranın altındaki telefonlar ise 12 taksite kadar satın alınabilecek.


Etiketler: #cep telefonu #Taksit #Ticaret Bakanlığı

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