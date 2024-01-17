‘Cep’ten 6.2 milyar tahsilat

Yayınlanma: 17.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2024 - 04:00

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 11 aylık tahsilat tutarının “dudak uçuklattığını” belirterek “Vergi sistemi içler acısı halde, sadece telefonlarda değil her aldığımız mal ile hizmette normal şartlarda aklın almayacağı vergi ve harçlar devrede” dedi.

Yurtdışından yolcu yanında getirilen cep telefonlarında kayıt ücretinin yedi ayda 7.3 katına çıktığını hatırlatan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ateş önerge ile bu harçlardan ne kadar gelir elde edildiği ve artışın yapıldığı 7 Temmuz günü kaç kişinin telefon kaydını eski fiyattan yaptığını sordu. Ateş’in soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2023 ile 21 Kasım 2023 tarihleri arasında 815 bin 289 adet telefon kayıt harcı ödemesi yapıldığını bildirdi. Toplam tahsilat miktarı da 6.2 milyar TL oldu. Şimşek, diğer yandan 7 Temmuz 2023 tarihinde yapılan ödemelerden 39 bin 70 adet ödeme için vergi dairesi müdürlüklerince düzeltme işlemi başlatıldığını kaydetti.

‘HALKIN BELİ BÜKÜLDÜ’

Yanıtı değerlendiren Ateş, şunları söyledi: “Görüldüğü üzere adeta bir soygun düzeni kurulmuş durumda. Bütçe açığı bu tabloda vatandaşa rağmen genişliyor. Yaşanan süreçte enflasyonun değil ama halkın beli büküldü, bükülüyor.” l Ankara