Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

09 Aralık 2021 Perşembe, 17:15

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı sunmadığını belirterek, "TÜİK, her yıl bekar bir işçinin asgari geçim maliyetini hesaplar ve komisyona sunar. TÜİK, bu yıl bu hesaplamayı yapmaktan vazgeçmiş. Böylesi bir yaklaşım kabul edilemez. TÜİK, bu devletin, kamunun bir kurumudur ve görevlerini, sorumluluklarını savsaklaması asla kabul edilemez" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü toplantısını yaptı. Bu toplantıda da herhangi bir uzlaşı olmadı.

"BÖYLESİ BİR YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ"

Asgari ücret görüşmelerine TÜİK'in asgari geçim maliyeti hesabını sunmadığını söyleyen Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

“TÜİK, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bekar bir işçinin asgari geçim maliyetini hesaplar ve sunar. Aldığımız bilgilere göre bu yıl TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bu hesaplamayı yapmaktan vazgeçmiş. Böylesi bir yaklaşım kabul edilemez. TÜİK, bu devletin, kamunun bir kurumudur ve görevlerini, sorumluluklarını savsaklaması asla kabul edilemez. TÜİK, ülkenin gerçek yaşadığı tablodan uzak çeşitli veriler açıklarken, hatta bu pandemi sürecinde işsizliğin azaldığını iddia ederken, diğer taraftan gerçek dışı enflasyon rakamlarıyla milyonlarca emekçinin ücretlerini belirlenirken böylesi hesaplamayı, yani bir işçinin asgari geçim maliyetini hesaplama görevini bile yerine getirmemesini asla kabul etmiyoruz"

"TÜİK GERÇEK RAKAMLARLA BİR İŞÇİNİN MALİYETİNİ HESAPLAMALI"

Çerkezoğlu, TÜİK'in hesaplamayı sunmamasına tepki gösterdi. Çerkezoğlu, "TÜİK bu devletin bir kurumu olarak, var olan, elinde bulunan veriler üzerinden, gerçek rakamlarla bir işçinin maliyetini hesaplamalı ve bunu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunmalı. Ama asgari ücret tek bir işçinin asgari yaşam maliyeti üzerinden hesaplanamaz. Asgari ücret bütün uluslararası belgelerde, insan hakları evrensel bildirgesinden Avrupa Sosyal Şartı'na kadar, işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir ücret olarak tanımlanmıştır. Ve Türkiye'de yoksulluk sınırı olarak tarif ettiğimiz dört kişilik bir ailenin asgari geçim tutarı bellidir" dedi.

"YOKSULLUK TÜRKİYE'DE 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE"

Yoksulluk sınırının 10 bin liranın üzerinde olduğunu hatırlatan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Ekim ayı itibariyle yoksulluk Türkiye'de 10 bin liranın üzerindedir. 10 bin 300 lira civarındadır. Kasım ve aralık aylarında bu rakamın daha da yükseldiğini biliyoruz. Dolayısıyla asgari ücret hesaplanırken bu gerçek rakamlar dikkate alınmalıdır. Bir evde iki kişi çalıştığı zaman en azından o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir gelebilmelidir. Ve bunu belirlemede yükümlü olan hükümet ve ülkeyi yöneten siyasi iktidar, başta TÜİK’in sunacağı gerçek rakamlar başta olmak üzere Türkiye’deki gerçek geçinme standartlarını ve rakamlarını göz önüne alarak bunu hesaplamalıdır" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILMALI"

Asgari ücretin olması gereken miktarına ilişkin konuşan Çerkezoğlu, "İnsan onuruna yakışır bir asgari ücretin, 2022 yılı boyunca milyonlarca işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği ücret olarak belirlenebilmesi, onun içinde asgari ücretin en az net 5 bin 200 lira olması ve tümüyle vergi dışı bırakılarak, kesinti yükünün Hazine'den karşılandığı bir politikanın hayata geçirilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.