TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!

Asgari ücret zammıyla ilgili 3. toplantı sona erdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücretin 3 bin 100 TL olmasını talep etti. TİSK'in bu talebine sosyal medyadan tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 14:54
TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!
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Milyonlarca yurttaşın beklediği asgari ücret zammıyla ilgili yapılan 3. toplantı sona erdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücretin 3 bin 100 TL, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise 3 bin 900 TL olmasını talep etti.

TİSK'in bu önerisinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda yurttaş sosyal medya hesaplarından #asgariücret etiketiyle paylaşım yaptı.

Sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları...


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