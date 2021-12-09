TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!
Asgari ücret zammıyla ilgili 3. toplantı sona erdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücretin 3 bin 100 TL olmasını talep etti. TİSK'in bu talebine sosyal medyadan tepki yağdı.
Milyonlarca yurttaşın beklediği asgari ücret zammıyla ilgili yapılan 3. toplantı sona erdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücretin 3 bin 100 TL, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise 3 bin 900 TL olmasını talep etti.
TİSK'in bu önerisinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda yurttaş sosyal medya hesaplarından #asgariücret etiketiyle paylaşım yaptı.
Sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları...
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