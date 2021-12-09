TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!

09 Aralık 2021 Perşembe, 14:54

Milyonlarca yurttaşın beklediği asgari ücret zammıyla ilgili yapılan 3. toplantı sona erdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücretin 3 bin 100 TL, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise 3 bin 900 TL olmasını talep etti.

TİSK'in bu önerisinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda yurttaş sosyal medya hesaplarından #asgariücret etiketiyle paylaşım yaptı.

Sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları...