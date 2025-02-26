Çeşme'de emekliler sokakta

Yayınlanma: 26.02.2025 - 16:15

Güncelleme: 26.02.2025 - 16:15

Emekli maaşına yapılan zamlar İzmir'in Çeşme ilçesinde protesto edildi. DİSK Emekli-Sen Çeşme Şubesi ve Çeşme Halk Temsilcileri Meclisi'nin çağrısıyla Çeşme Mehmetçik Parkı'nda toplamam emekliler zamları protesto etti.

Yapılan basın açıklamasında "Bir simit ve ayran 30 TL. Günlük 90 TL harcasak, aylık masrafımız 2.700 TL olur. Tam da bize verilen zam kadar. Yani bütün paramız sadece simit ve ayrana gitse bile başka hiçbir ihtiyacımızı karşılayamayız. Bu kadar düşük maaşlarla ne barınma ne sağlık hizmetlerinden faydalanma ne de temel gıda ihtiyaçlarını karşılama mümkün değildir" denildi.

"EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR!"

Çeşme Halk Temsilcileri Meclisi sözcüsü Esen Göktoğan ise, emeklilerin tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, "Burjuvazi bir yandan çalışanlar için emekliliği olanaksız hale getirirken diğer yandan mevcut emeklileri açlığa mahkum ederek sefaletimizin üstünde tepiniyor. Emekliye açlık sınırının altında bir maaş reva görülürken, ekmeğimiz gün be gün küçülürken patronların kasaları habire şişiyor” dedi.