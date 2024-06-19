Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti! Fiyatları gören şaştı kaldı

Tatil beldelerinde menü fiyatları dudak uçuklatmaya devam ederken sosyal tesislere rağbet arttı. Bir sosyal medya kullanıcısının sosyal tesisin menüsüne ait paylaştığı fiyatlar gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:26
Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti! Fiyatları gören şaştı kaldı
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İktidarın gıdada dışa bağımlı hale getirdiği Türkiye’de döviz kurundaki artış ve yüksek enflasyon hem sofrayı hem de “dışarıda yemeği” vuruyor.

Gıda enflasyonuna ek olarak kafe ve restoranlarda menü fiyatlarındaki takibin yapılamaması sonucu belediyelere ait Sosyal Tesislere rağbet arttı. Geçtiğimiz gün bir sosyal medya kullanıcısının Çeşme Belediyesi’nin deniz manzaralı restaurantının fiyatları gündem oldu.

İşte o fiyatlar:

İki kişilik kahvaltı: 280 TL

Karışık kumru: 115 TL

Yaprak ciğer: 255 TL

Sakızlı muhallebi: 80 TL


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