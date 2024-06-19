Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti! Fiyatları gören şaştı kaldı
Tatil beldelerinde menü fiyatları dudak uçuklatmaya devam ederken sosyal tesislere rağbet arttı. Bir sosyal medya kullanıcısının sosyal tesisin menüsüne ait paylaştığı fiyatlar gündem oldu.
İktidarın gıdada dışa bağımlı hale getirdiği Türkiye’de döviz kurundaki artış ve yüksek enflasyon hem sofrayı hem de “dışarıda yemeği” vuruyor.
Gıda enflasyonuna ek olarak kafe ve restoranlarda menü fiyatlarındaki takibin yapılamaması sonucu belediyelere ait Sosyal Tesislere rağbet arttı. Geçtiğimiz gün bir sosyal medya kullanıcısının Çeşme Belediyesi’nin deniz manzaralı restaurantının fiyatları gündem oldu.
İşte o fiyatlar:
İki kişilik kahvaltı: 280 TL
Karışık kumru: 115 TL
Yaprak ciğer: 255 TL
Sakızlı muhallebi: 80 TL
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