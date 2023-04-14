Çeşme’de otel fiyatları cep yakacak

Yayınlanma: 14.04.2023 - 05:20

Güncelleme: 14.04.2023 - 05:20

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de, Ramazan Bayramı ve Alaçatı Ot Festivali’nin etkisiyle turizm sezonunun ortalamanın üzerinde bir dolulukla açılması bekleniyor. Sezon için hazırlıklarını sürdüren Çeşmeli otelciler, 20 Nisan’da başlayacak bayram tatili ile 27 Nisan’daki Ot Festivali öncesinde çalışmalarını tamamlayacak.

HAREKETLİ GEÇECEK

Yerli turist hareketliliğinin yaşanacağı bayramdan bir hafta sonra düzenlenecek Ot Festivali, 30 Nisan’da sona erecek. Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek etkinliğin yine çeşitli illerden ziyaretçi çekerek turizm hareketliliği oluşturması bekleniyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Bayram doluluklarımız yüzde 50-60 seviyelerini bulur diye bekliyoruz. Festivalde de bu dolulukların bir tık üstünü yaşarsak ortalama yüzde 70 civarı. Sezon öncesi bu oran çok önemli. Çünkü bizim nisan ayı doluluklarımız hiçbir zaman yüzde 30’u geçmiyor. Çeşme’deki doluluklarımız ağırlıklı olarak 15 Haziran’da yüzde 70-80’le başlar” dedi. Bayram tatilinde konaklama ücretleri konusunda bilgi veren Demir, “Geçen yılın fiyatlarını uygulayan otellerimiz var. Butik otellerimizin fiyatları 1300-1600 lira civarında, beş yıldızlı oteller de 3-4 bin bandında satış yapıyor. Bu, oda kahvaltı fiyatı” diye konuştu.