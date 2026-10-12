Cevdet Yılmaz'dan fon skandalı açıklaması: 'Kamu kaynaklarının kullanılması söz konusu değil'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırım fonlarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için kamu kaynaklarının kullanılmayacağını söyledi. Yılmaz, 7 şirket ve 131 fon hakkında tedbir kararı bulunduğunu, üç şirketin olağan tasfiye koşullarını kabul ettiğini ve dört şirketle ilgili sürecin devam ettiğini açıkladı.

7 ŞİRKET VE 131 FON HAKKINDA TEDBİR KARARI

Yılmaz, fon skandalına ilişkin adli sürecin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Adli süreç başlamış durumda ve yürüyor. Yurtdışına kaçan giden birisini hatırlamıyorum ben doğrusu. 7 şirket ve 131 fona tedbir kararı var.

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

ÜÇ ŞİRKETTE ÖDEMELER TAMAMLANDI

Yılmaz, üç şirketin olağan tasfiye koşullarını kabul ettiğini ve bu şirketlerde ödemelerin tamamlandığını belirtti. Söz konusu şirketlerin fonlarından 17’sinin devreden çıktığını ifade eden Yılmaz, bu şirketlerde mağduriyetin kalmadığını, yalnızca kapalı fonların bulunduğunu kaydetti.

ATLAS İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sürecin devam ettiği dört şirket bulunduğunu belirten Yılmaz, Atlas ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Yılmaz, Atlas sürecinden olumsuz etkilenen 58 bin kişi olduğunu açıkladı.

'KAMU KAYNAKLARININ KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Fon mağduriyetlerinin giderilmesinde kamu kaynaklarının kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: