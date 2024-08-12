Cevdet Yılmaz mektup gönderdi: Saray'dan dev şirketlerin CEO'larına davet!
Sekiz yıl sonra ilk kez toplanacak olan Yatırım Danışma Konseyi'ne, aralarında Elon Musk ve Jeff Bezos'un da bulunduğu dünya çapında ünlü CEO'lar davet edildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Türkiye'nin ekonomik ilerlemelerini ve yatırım fırsatlarını vurgulayacak. Toplantıda Çin ve Körfez ülkelerinden yatırımcıların öne çıkması beklenildiği aktarıldı.
Yatırım Danışma Konseyi sekiz yıl sonra ilk kez toplanacak.
Toplantı için uluslararası dev şirketlerin CEO'larına davet gönderildi.
CNBC-e'nin edindiği bilgilere göre toplantıya Elon Musk, Jeff Bezos başta olmak üzere dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ve yönetim kurulu başkanları çağrıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imzasıyla çok sayıda şirketin ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların üst düzey isimlerine gönderilen davet mektuplarında, 23 Ağustos tarihine kadar katılım konusunda cevapların iletilmesi istendi.
Orta Vadeli Program’a ilişkin güncellemenin ardından gerçekleştirilecek toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinde kat edilen mesafeyi anlatacak ve Türkiye’ye yatırım çağrısında bulunacak.
DAMGA VURMASI BEKLENİYOR
Sekiz yıllık aranın ardından düzenlenecek Yatırım Danışma Konseyi toplantısına, özellikle Türkiye’ye yakın dönemde yatırım yapması beklenen Çin ve Körfez şirketlerinin damga vurması bekleniyor.
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) de toplantıya yüksek katılım sağlanması ve Türkiye’deki yatırım iklimindeki değişikliklerin ele alınması için üye şirketlerin toplantıya katılımını önemsiyor. YASED üyelerinin global yöneticilerine de toplantıya katılım davetleri yapıldı.
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