Cevdet Yılmaz: 'Uluslararası firmalardan yeni yatırım müjdeleri bekliyoruz'

Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:17

Güncelleme: 13.08.2024 - 16:17

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı’nda konulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Danışma Konseyine yabancı yatırımcıları davet ettiklerini açıkladı.

Yılmaz’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

"Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz. 28 Eylül'de yapılacak Yatırım Danışma Konseyine yabancı yatırımcıları davet ettik.

Özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek, katma değeri yüksek yatırımı önceleyen yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar son aşamada.

Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin arasında yer alıyor, bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla destekleyeceğiz."