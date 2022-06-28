Çevreci elektrikli araçlara ilgi arttı

Yaşanan ekonomik ve çevre sorunlarıyla birlikte otomotiv sektöründe çevreci ve ekonomik seçeneklere talep arttı. 2021’de elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları, çip krizi ve pandemiye rağmen yüzde 108 artışla yaklaşık 3 milyon 200 bin adetten 6 milyon 750 bin adede ulaştı.

İZMİR / Cumhuriyet
28 Haziran 2022 Salı, 02:00
Çevreci elektrikli araçlara ilgi arttı
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Türkiye’de ise TÜİK verilerine göre 2021 yılı içerisinde 56 bin 783 adet elektrikli ve hibrit otomobil satıldı.

Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Dr. Orkun Karabaşoğlu, “Elektrik enerjisi üretim kaynaklarının dağılımı, batarya teknolojisi ve maliyetleri göz önüne alındığında hibrit araçlar, büyük bataryalı elektrikli araçlara göre yaşam döngüsel maliyetleri ve sera gazı salınımlarını azaltmada avantajlı olabilirler. Yakın gelecekte pil teknolojisinin ucuzlaması ve yenilebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ile birlikte ulaşımın tamamen elektrikli araçlar ile sağlanması çok olası” dedi.

Elektrikli şarj istasyonlarının Türkiye’de giderek artmaya başladığını söyleyen Karabaşoğlu, “Artan benzin fiyatları, elektrikli araç sayısını büyük bir ivmeyle arttıracaktır” dedi. 


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