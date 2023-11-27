Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 2 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi "Ougarta"nın, 2 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:46
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 2 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 26 Kasım'da ülkeden ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 2 Aralık'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.

 


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