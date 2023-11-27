Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 2 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi "Ougarta"nın, 2 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 26 Kasım'da ülkeden ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 2 Aralık'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.
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