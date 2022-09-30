Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 8 Ekim'de Türkiye'de
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 8 Ekim'de Türkiye'ye gelecek
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 8 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 27 Eylül'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin 8 Ekim'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
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