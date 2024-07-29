Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi ne zaman gelecek?

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:54
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi ne zaman gelecek?
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Ege Denizi'nde seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 30 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.


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