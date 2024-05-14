Chat GPT-4o tanıtıldı! Dil uygulamasının hisseleri çakıldı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:54

Güncelleme: 14.05.2024 - 11:07

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıttı.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-4o'nun daha doğal insan-bilgisayar etkileşimine doğru atılmış bir adım olduğu belirtilerek, modelin herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonundan oluşan girdilerden çıktı ürettiği aktarıldı.

Modelin ses girişlerine verdiği yanıt süresinin, herhangi bir konuşmadaki insan tepki süresine benzer olduğuna işaret edilen açıklamada, GPT-4o'nun, mevcut modellerle karşılaştırıldığında özellikle görüntü ve ses anlama konusunda daha iyi olduğu vurgulandı.

GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi.

Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de sunulacağı belirtildi.

DİL UYGULAMASININ HİSSELERİ ÇAKILDI

OpenAI’ın yeni yapay zeka modeli tanıtmasının ardından dünyanın en büyük dil öğrenim uygulamalarından birisi olan Duolingo’nun hisseleri çakıldı.

GPT-4o'nun çıkışının hemen ardından Duolingo’nun hisselerinin yüzde 5'den fazla düşüş görürken son beş günlük değer kaybı ise yüzde 60'ı aştı.

OpenAI'nin son yapay zeka modeli dil öğrenme uygulaması Duolingo için büyük bir tehdit oluşturuyor. GPT-4o, Duolingo'nun yapabildiği her şeyi ve çok daha fazlasını yapabiliyor.

GPT-4o ile desteklenen ChatGPT aracılığıyla, bir dili öğrenmek isteyenler görüntülü veya sesli aramalarla konuşabilir, sorular sorabilir ve nesneleri ve tabelaları açıklamalarını isteyebilirler.

Bu, Duolingo'nun sunduğundan çok daha kapsamlı bir dil öğrenme deneyimi sunduğu anlamına geliyor.