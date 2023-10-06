Chevron işçilerinden ikinci grev kararı... Gaz fiyatları yükseldi

Yayınlanma: 06.10.2023 - 15:57

Güncelleme: 06.10.2023 - 15:57

Avustralya'daki işçi sendikaları Chevron'u geçen ay grevleri sona erdiren anlaşmaya uymamakla suçlarken, Chevron'un Avustralya'daki iki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisinde çalışan işçiler grevlerin yeniden başlatılması yönünde oy kullandılar.

İki sendikanın birleşiminden oluşan birlik tarafından yapılan açıklamada, Chevron'un Gorgon ve Wheatstone tesislerinde gece vardiyasında çalışan işçilerin öğleden sonra yapılan toplantıda grevlerin yeniden başlatılması yönünde oy kullandıkları belirtildi.

Bu tesislerde çalışan işçilerin büyük bir kısmının grev kararı aldığı bildirilmişti.

Offshore Alliance sözcüsü Brad Gandy, "Chevron'un son bir yıl içinde çalışanlarla yaptığı pazarlıklarda gösterdiği kötü niyet göz önüne alındığında, anlaşma şartlarını yerine getirmemesi hayal kırıklığı yaratsa da pek de şaşırtıcı değil" dedi.

Brad, "Offshore Alliance, üyelerin öncülüğündeki bir sendikadır ve son 24 saat içinde yapılan toplantılarda üyeler grevleri yeniden başlatma kararı aldılar" dedi.

Sendika temsilcisi dün Reuters'a yaptığı açıklamada, grevlerin başlayabilmesi için Chevron'a yedi iş günü önceden bildirimde bulunulması gerektiğini ve sendikaların söz konusu bildirimi Pazartesi günü yapmayı planladıklarını söyledi.

GAZ FİYATLARİ YÜKSELDİ



Avustralya'dan gelen LNG grevlerinin yeniden başlayacağı haberleri sonrası Hollanda TTF'de kasım teslimi doğalgaz fiyatı 38 euro seviyesini gördü. Saat 13.35 civarında yüzde 4,13 artışla 37,89 Euro seviyesinde.

Aralık teslimi doğalgaz yüzde 2,92 artışla 42,61 Euro'dan işlem görüyor