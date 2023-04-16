Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee: Faiz artışlarının etkisini görmek zaman alabilir

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz artırımlarının etkisinin zaman alabileceğini ve dünyadaki ve ABD'deki koşulların resesyonun masada olduğuna işaret ettiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 07:00
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee: Faiz artışlarının etkisini görmek zaman alabilir
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Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, CNBC’ye verdiği mülakatta 3 Mayıs’taki toplantıda alıncak faiz kararını gelecek verilerin belirleyeceğini söyledi.

Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan Chicago Fed Başkanı “Ancak şimdiye kadar çok fazla faiz artışı yaptığımızı söylemeliyim, bu artışların sisteme etkisini görmek zaman alabilir” diye konuştu.

Son açıklanan verilerin enflasyonun düştüğünü gösterdiğini söyleyen Fed yetkilisi, “Son veriler doğru yolda ilerlediğimize işaret ediyor” dedi. Goolsbee ayrıca ABD’de resesyon ihtimaline dikkat çekerek “dünyadaki ve ABD’deki koşullara bakarak resesyonun masada olduğunu söyleyebiliriz” uyarısını yaptı.

Geçen ay Silicon Valley Bank’ın iflası sonrası olası kredi sıkışıklığının yakından izlenmesi gerektiğini belirten Goolsbee, sıkılaşan kredi koşullarının Fed’in enflasyonu düşürme hedefine katkı sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.


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