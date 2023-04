Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Rus savaş muhabiri, kafedeki patlamada öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının "ateşli bir destekçisi" olarak tanınan savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarski, Pazar akşamı St. Petersburg'daki bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Tatarski'nin kafenin ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinliğe konuk konuşmacı olarak katıldığı ifade edildi.

Rus basınına göre, Tatarski'ye hediye edilen kutu içinde bir heykel olduğu ve bu heykelin içinde bir bomba olduğu iddia edildi.

BBC'nin aktardığına göre Rusya Sağlık Bakanlığı, yirmi dört kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladığı olayda, altı kişinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

The pro-Kremlin propagandist Vladlen Tatarsky has been assassinated in St. Petersburg.



A bomb was reportedly hidden in a statue in the cafe where he was organizing a meeting supporting the invasion.



pic.twitter.com/HdRoxOYRc2