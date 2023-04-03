Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Rus savaş muhabiri, kafedeki patlamada öldü

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 12:04

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının "ateşli bir destekçisi" olarak tanınan savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarski, Pazar akşamı St. Petersburg'daki bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Tatarski'nin kafenin ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinliğe konuk konuşmacı olarak katıldığı ifade edildi.

Rus basınına göre, Tatarski'ye hediye edilen kutu içinde bir heykel olduğu ve bu heykelin içinde bir bomba olduğu iddia edildi.

BBC'nin aktardığına göre Rusya Sağlık Bakanlığı, yirmi dört kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladığı olayda, altı kişinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

The pro-Kremlin propagandist Vladlen Tatarsky has been assassinated in St. Petersburg.



A bomb was reportedly hidden in a statue in the cafe where he was organizing a meeting supporting the invasion.



pic.twitter.com/HdRoxOYRc2 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 2, 2023

"YÜKSEK PROFİLLİ BİR CİNAYET"

Rusya Soruşturma Komitesi, "yüksek profilli bir cinayet" olarak nitelendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurarak, olay yerine kriminologların gönderildiğini bildirdi.

Tatarski, Ukrayna'nın işgali esnasında cephe hatlarında görev aldığı ve geçen yıl Kremlin Sarayı'nın içinde çekilmiş bir videoyu yayınladıktan sonra ün kazandığı belirtildi.

Tatarski aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bazı yönlerini de eleştiriyordu.

KAFE DAHA ÖNCE PRİGOJİN'E AİTTİ

St Petersburg merkezli Fontanka'nın haberine göre, hedef alınan kafe daha önce Rus paralı askeri şirketi Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin'e aitti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, patlamadan Rusya'daki "iç siyasi kavgayı" sorumlu tutarak "Örümcekler bir kavanozun içinde birbirlerini yiyorlar" ifadelerini kullandı.