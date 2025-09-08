CHP ablukasına piyasalardan sert tepki: Borsa İstanbul haftaya sert düşüşle başladı!

Dün CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının abluka altına alınmasının, piyasalarda cuma günü haftayı düşüşle kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya sert düşüşle başladı.

SEKTÖRLERDE SERT DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puana indi. Gün sonunda endeks yüzde 0,92 düşüşle 10.729,49 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazanç sağlayan yüzde 2,30 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2,57 ile turizm oldu.

EKONOMİK HEDEFLER VE OVP

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3, 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3, 2028’de ise yüzde 5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmini bu yıl yüzde 28,5, gelecek yıl yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK GÖSTERGELER

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksini takip edeceklerini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyeleri destek, 10.600 ve 10.700 puan ise direnç konumunda.

CHP BİNASINDA ABLUKA SÜRÜYOR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl yönetiminin tedbiren görevden alınıp kayyum atanmasının ardından çok sayıda çevik kuvvet ekibi binayı çevreleyerek abluka oluşturdu. Sabah saatlerine doğru bölgeye bazı plakası olmayan kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi.