CHP'den asgari ücrete ara zam çıkışı: 'Bu ekonomik değil anayasal bir sorun'

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Emre, asgari ücretlinin enflasyon karşısında korunmadığını belirtti.

ANAYASAL İHLAL VAR

Emre, önergesinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi ve Anayasa’nın 55. maddesini hatırlatarak asgari ücretin işçinin geçim şartlarına göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan temmuz ara zamlarının 2024 için de gündeme alınması gerektiğini ifade eden Emre, TÜİK’in açıkladığı yüzde 44,38’lik enflasyona karşın asgari ücrete yalnızca yüzde 30 zam yapıldığını belirterek, yaklaşık yüzde 15'lik reel kayba dikkat çekti.

REEL KAYIPLAR OVP HEDEFLERİNİ AŞTI

Zeynel Emre, 2023’te açıklanan Orta Vadeli Program’da 2024 için öngörülen yüzde 33’lük enflasyon hedefinin aşılmasıyla, çalışanların alım gücünün daha da düştüğünü söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın revize ettiği yüzde 24’lük 2025 enflasyon tahminine atıf yapan Emre, maaşlardaki reel kayıpların artmaya devam ettiğini ifade etti.

BAKAN IŞIKHAN’A 6 KRİTİK SORU

CHP’li Emre, Bakan Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi sayısı kaçtır? Toplam istihdama oranı nedir?

Resmi enflasyon yüzde 44,38 iken, neden yalnızca yüzde 30 zam yapılmıştır?

Bu fark nasıl telafi edilecektir?

Asgari ücret ile enflasyon arasındaki makas, gelir adaletsizliğini artırmıyor mu?

Devletin, çalışanların geçim şartlarını gözetme yükümlülüğü ihlal edilmekte midir?

Asgari ücret belirlenirken kullanılan veri ve hesaplama yöntemi güncellenecek midir?

'EKONOMİK DEĞİL ANAYASAL SORUN'

Zeynel Emre, hükümetin resmi veriler ile halkın yaşadığı gerçek koşullar arasındaki uçurumu görmezden geldiğini belirterek, “Asgari ücretli, resmi verilerin bile altında bir zamla geçinmeye çalışıyor. Bu durum yalnızca ekonomik değil, Anayasal bir sorundur” dedi.