CHP'den 'Cumhur Reyonu' tepkisi: 'Kendi başarısızlığının itirafı'

CHP'li Burhanettin Bulut, zincir marketlerde devlet destekli "Cumhur Reyonu" kurulacağı iddialarına tepki gösterdi. Bulut, uygulamanın iktidarın ekonomi politikalarındaki başarısızlığının itirafı niteliğinde olduğunu savundu.

İKTİDARIN POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Bulut, “Devlet bez mi satar?' diyerek yıllar boyunca Türkiye’nin fabrikalarını birer birer özelleştiren iktidar, bugün kendi yarattığı ekonomik çıkmazı 'Cumhur Reyonu'yla çözmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİYE YÜK BİNDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bulut, zincir marketlerin yüzde 10-15’lik bölümünde devlet etiketli sabit fiyatlı ürün satılacağına yönelik açıklamaları hatırlatarak, yanlış politikaların üreticiye ve tüketiciye ağır yük getirdiğini belirtti.

'GÜNÜ KURTARMA HAMLELERİ'

"Tarım Kredi marketleri, tanzim satış çadırları ve şimdi de 'Cumhur Reyonu'… Hepsi günü kurtarma hamlesi…" diyen Bulut, "Vatandaşı enflasyon karşısında ezilmekten kurtaramayan iktidar, aslında kendi başarısızlığının itirafı olan vitrin politikalarıyla oyalanıyor" ifadelerini yineledi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ PAYLAŞTI

"Asıl yapılması gereken çok basit: Üreticiyi doğrudan desteklemek, çiftçinin maliyetini düşürmek, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak" diyen Bulut, kalıcı adımların önemine dikkat çekti.