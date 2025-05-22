CHP'den ekonomi yönetimine enflasyon tepkisi: 'Ekonomi tam anlamıyla çıkmazda'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonomi yönetimini eleştirdi. Zeybek, son verileri örnek göstererek yurttaşların borç yükünün arttığını, üretimde ise iflasların yaygınlaştığını belirtti.

BORÇLAR VE İCRA DOSYALARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Zeybek’in paylaşımında dikkat çeken başlıklar arasında batık kredilerdeki artış, bireysel borçlardaki yükseliş ve icra dosyalarındaki çoğalma yer aldı. “Batık krediler son sekiz haftada 51,9 milyar lira daha artarak 393,6 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları ise 4 trilyon 513 milyar liraya ulaştı” ifadelerine yer verdi.

İcra dairelerine 1 Ocak – 17 Mayıs tarihleri arasında ulaşan yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 arttığını ve 3 milyon 637 bine ulaştığını belirten Zeybek, toplumda işsizlik ve umutsuzluk sorununun da derinleştiğine dikkat çekti.

EMEKLİLER VE GENÇLER GEÇİM SIKINTISIYLA KARŞI KARŞIYA

TÜİK verilerini paylaşan Zeybek, “Emeklilerin dörtte üçü iş arıyor. 2 milyon 779 bin kişi iş aramaktan vazgeçti, bunların yüzde 40’ı gençler” dedi. Zeybek, geçen yılın ilk çeyreğine göre “umutsuzlar”ın sayısının 706 bin kişi arttığını da vurguladı.

ÇAY ÜRETİCİSİ GEÇİNEMİYOR

Tarım ve üretim alanındaki zorluklara da değinen Zeybek, yaş çay alım fiyatının yetersizliğini eleştirerek, “Çay üreticisi artık 1 kilo yaş çay parasıyla 1 çay, 1 simit alamıyor” ifadelerini kullandı.

FABRİKA SATIŞLARI HIZLANDI

Fabrika satışlarının artışına da dikkat çeken Zeybek, “İş insanları fabrikalarına müşteri arıyor, üretimde maliyetler ve dövizdeki dalgalanma iflasları artırıyor” dedi. Son 10 günde 24 fabrikanın e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkarıldığını ifade etti.

YOKSULLUK AİLE YAPISINI DA ETKİLİYOR

Toplumsal yapıda yaşanan değişimi de gündeme taşıyan Zeybek, hanehalkı büyüklüğünün 3,11’e gerilediğini, çekirdek ve geniş ailelerde yoksulluğun arttığını, her 3 haneden 1’inin sağlıksız koşullarda yaşadığını dile getirdi.

GENÇLER EKONOMİK NEDENLERLE AİLELERİNDEN AYRILAMIYOR

Gençlerin yaşam koşullarına ilişkin de çarpıcı veriler paylaşan Zeybek, “25-29 yaş grubundaki 3 milyon 374 bin 686 gençten 2 milyon 450 bin 869’u ailesiyle birlikte yaşıyor. Her 4 gençten 1’i ekonomik nedenlerle ailesinin yanından ayrılamıyor” açıklamasında bulundu.