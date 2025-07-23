CHP'den hükümete sert özelleştirme tepkisi: 'AK Parti bedavaya hediye etti'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 685 milyon dolara özelleştirilen Soma B Termik Santrali için şirkete 586 milyon doların çeşitli teşviklerle geri ödendiğini ileri sürdü. Yavuzyılmaz, AK Parti'nin devlete ait santrali bedavaya şirkete hediye ettiğini ve üstüne ayrıca para verdiğini iddia etti.

Yavuzyılmaz, “Üstelik şirket, sattığı elektriğin parasını da ilave olarak cebine koydu. Yani AK Parti şirkete, devlete ait santrali bedavaya hediye etti, üstüne de para verdi” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu “AK Parti tarzı özelleştirme felaketi” olarak nitelendiren Yavuzyılmaz, Soma B Termik Santrali’nde üretimin durduğunu ve çalışan personelin ücretsiz izne çıkarıldığını hatırlattı.

Santralin 685 milyon dolara Konya Şeker’e özelleştirildiğini belirten Yavuzyılmaz, bu tutarın yüzde 86’sının kamu kaynaklarıyla şirkete geri ödendiğini savundu.

ÇÖZÜM KAMULAŞTIRMAK

CHP milletvekili, çözümün kamulaştırmak olduğunu vurgularken santral özelleştirmesinde şirkete sağlanan destekleri şöyle sıraladı:

Dolar üzerinden alınan borcun TL’ye çevrilmesiyle 177 milyon dolarlık avantaj sağlanması

Kapasite mekanizması teşviki kapsamında 96 milyon dolar ödenmesi ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne olan 313 milyon dolarlık kömür borcunun halen durması

Yavuzyılmaz toplamda kamuya geri dönen tutarın en az 586 milyon dolar olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, önerilerini şu şekilde paylaştı: