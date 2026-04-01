CHP, ‘dışarıdan sıcak para çekip, TL’yi değerli tutarak enflasyonu kontrol altına alma’ hedefinin tutmadığına dikkat çekti: ‘Ekonomi politikası duvara çarptı’

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, dış ticaret ve dolayısıyla cari işlemler açığı büyüme eğiliminde olan Türkiye’nin savaşa en az 345 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım açığıyla yakalandığı kaydedildi. Raporda, şöyle denildi:

“Tek amacı ‘dışarıdan sıcak para çekip, TL’yi değerli tutarak enflasyonu kontrol altına almak’ olan iktidarın ekonomi politikası, yeniden duvara çarptı. Bu yüksek açık yüzünden mart ayında Türkiye çok yoğun döviz çıkışına sahne oldu, döviz rezervleri azaldı ve Merkez Bankası altın varlıklarını elden çıkarmaya başladı. Ocakta Türkiye’nin dış yükümlülükleri 53.7 milyar dolar artarak 791.5 milyar dolara kadar yükselirken, dış varlıkları ise 33.3 milyar dolar artarak 446.3 milyar dolar oldu. Bu artışın tamamı da Merkez Bankası rezervlerinden kaynaklandı.”

TERSİNE DÖNDÜ

Raporda, ancak “sıcak paranın” ve altın fiyatlarındaki artışın yol açtığı yükselişin mart ayında tersine döndüğü hem altın fiyatlarında yaşanan düşüş hem de “döviz kaçışı” yüzünden Merkez Bankası’nın rezervlerinde sadece mart ayında 35 milyar dolar azalma yaşandığı kaydedildi. “Yüksek faizle TL’yi değerlendirerek kur riski almaya dönük ekonomi politikasının” bir kez daha duvara çarptığına işaret edilen raporda, şöyle devam edildi:

“Sıcak para kaçışı nedeniyle rezervinin önemli bir kısmını kaybeden Türkiye’nin gelecek 12 aylık dönemde ödemesini yapması gereken dış borç anapara miktarı da 239 milyar lirayla rekor bir düzeye çıktı. Anaparadan ayrı olarak dış borçlar için bu yıl 25 milyar doların üzerinde bir faiz ödemesi yapılması da gerekiyor. Bu ödemenin 11.8 milyar dolarını Hazine ve yerel yönetimler, 46 milyar dolarını kamuya ait finans kuruluşları, 25.4 milyar dolarını Merkez Bankası, 75 milyar dolarını özel finans kuruluşları, 80 milyar dolarını ise reel sektörün yapması gerekiyor.”

REEL SEKTÖR DÖVİZ AÇIĞI

Raporda, reel sektörün, şubat ayı sonunda başlayan ve ne kadar süreceği belli olmayan savaşa, 197.6 milyar dolarlık bir döviz açığıyla (kur riskiyle) yakalandığına dikkat çekildi. TL borçlanmanın yüksek maliyeti nedeniyle, TL’deki değerlenmeye güvenerek dövizle borçlanmaya ağırlık veren reel sektörün döviz açığının bu yıl ocak ayında 9.2 milyar dolar daha artarak, Temmuz 2018’den bu yana en yüksek düzeye yükseldiği vurgulandı.

HAZİNE BORÇ STOĞU

Raporda, bütçenin 212 milyar lira nakit açığı verdiği bu yılın ilk iki aylık döneminde Hazine’nin iç ve dış borç stokunun da 733 milyar lira artarak 14 trilyon 396 milyar liraya kadar yükseldiği de belirtildi.

YURTTAŞ BORÇ BATAĞINDA

Rapora göre, yurttaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 13 Şubat - 19 Mart haftasında 6 trilyon 208 milyar lira oldu.

İCRAYA 2.4 MİLYON YENİ DOSYA

Rapora göre, icra dairelerine 1 Ocak - 27 Mart 2026 günleri adasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı da 2 milyon 446 bin oldu. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 27 Mart itibariyle 24 milyon 524 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 551 bin adet arttı. ANKARA.

ŞİMŞEK VE KARAHAN’IN LONDRA TEMASLARI

Ekonomide genel tablo böyleyken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu hafta Londra’da yatırımcılarla bir araya geliyor. Şimşek ile Karahan, Londra’da yatırımcılarla geniş katılımlı toplantılar ve birebir görüşmeler gerçekleştirecek.